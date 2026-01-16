Страшные, но нужные: как сказки братьев Гримм помогают детям преодолеть тревогу

Сказки братьев Гримм, несмотря на элементы жестокости, помогают детям осваивать сложные жизненные ситуации и учиться справляться с тревогой, рассказала психолог Лариса Верчинова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

Сказки братьев Гримм с момента первого издания стали популярны среди детей, однако современные родители часто опасаются их из-за сцен насилия и смертей. Психологи отмечают, что версии Гримм были смягчены по сравнению с оригинальными народными сказками и могут служить инструментом для понимания сложностей мира.

Психологический анализ показывает, что персонажи сказок сталкиваются с разными видами травм и учатся их преодолевать. Например, Рапунцель становится жертвой эмоционального насилия со стороны колдуньи, но ее бунт и последующие испытания приводят к свободе и исцелению. Русалочка иллюстрирует проблему созависимости, жертвуя собой ради любви и теряя свою индивидуальность. Чудовище из сказки о Красавице и Чудовище демонстрирует поведение абьюзера, изолируя возлюбленную и манипулируя ее чувствами.

Белоснежка показывает пример наивности и беспомощности, полагаясь на помощь других, но в итоге учится быть осторожнее. Золушка становится символом устойчивости и доброты в условиях стресса, а Красная Шапочка проходит путь взросления, сталкиваясь с опасностями и учась самостоятельности.

Верчинова подчеркнула, что полностью ограждать детей от сказок не нужно.

«Страшные сказки — это безопасный симулятор для психики. В метафорической форме ребенок проживает базовые конфликты: добро и зло, страх и смелость, потерю и спасение. Это помогает ему структурировать внутренний мир и учиться справляться с тревогой», — пояснила психолог.

Эксперт добавила, что травмирует не сюжет, а отсутствие взрослого, который поможет обсудить и понять сложные моменты. Если сказка пугает ребенка, ее стоит отложить, а не запрещать.

