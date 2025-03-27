Страдал от рака крови: умер ведущий шоу «Царь горы» Алексей Веселкин

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После продолжительной борьбы с онкозаболеванием ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий популярных телешоу Алексей Веселкин, ему было 63 года, сообщает SHOT .

Тело мужчины накануне около полуночи нашла его жена в квартире, расположенной на Пятницком шоссе в Москве. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть телеведущего.

На протяжении долгого времени тот страдал от рака крови.

Веселкин в разные годы вел такие телешоу, как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы» и др. Кроме того, он работал на радио и снимался в кино, например, сыграл в сериале «Не родись красивой».

Накануне стало известно о кончине 68-летнего кинорежиссера и сценариста Андрея Ермаша. Его тело нашли в элитном доме в столичном Гранатном переулке.