Стартует полуфинал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Подмосковья»

24 и 25 ноября в парк-отеле «Русский», г. о. Серпухов, состоятся полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Оценивать участников будут в пяти номинациях:

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;

«Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса»;

«Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»;

«Лучший экскурсовод (гид)».

В полуфинале, который пройдет 24 ноября, эксперты конкурса с помощью тестов, открытых вопросов, разбора ситуаций в видеороликах проверят теоретические знания участников. В каждой номинации в полуфинал вышли по 10 участников.

25 ноября состоится финал конкурса, во время которого участникам будут давать практические задания в локациях отеля и проверять их навыки и умения. По итогам будут определены и награждены победители.

В составе жюри заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх; доктор технических наук, профессор, руководитель и основатель компании «ХорекаЭксперГрупп» Ольга Пасько; генеральный директор парк-отеля «Русский» Варвара Ларина; коммерческий директор Группы Отелей «Русские сезоны» Инна Рындина; директор ГБУ культуры Московской области «Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник» Кирилл Кондратьев и другие специалисты и эксперты в области туризма и гостеприимства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.