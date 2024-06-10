сегодня в 16:58

Стартовал Всероссийский конкурс к Году семьи в РФ «Читаем всей семьей»

На книжном фестивале «Красная площадь» объявили Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей», который приурочен к году семьи в РФ. Участвовать в конкурсе могут семьи с детьми до 18 лет, сообщили организаторы конкурса.

Для участи в конкурсе нужно записать видеоролик, в котором члены семьи разных поколений — дети, родители, бабушки и дедушки — вместе прочитают литературное произведение на русском языке.

Конкурс проводят для продвижения семейного чтения, возрождения и продолжения традиции семейных чтений, а также для укрепления духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения и семьи.

Объявлены две номинации — «Проза» и «поэзия». В каждой жюри будет определять по тир семьи-победителя, которые пригласят на торжественную церемонию награждения в Москву.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.

Работы принимают до 30 сентября. Жюри начнет работу в октябре, победителей объявят в ноябре, а в декабре проведут торжественную церемонию награждения.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку.

Организаторами конкурса являются Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциация книгораспространителей России, Российский книжный союз, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства Просвещения Российской Федерации, Российской государственной детской библиотеки.