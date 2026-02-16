Стало известно, как нижегородцы отмечали Масленицу в древности

Заведующая отделением этнографии НГИАМЗ Ольга Гальцева рассказала, как в XIX веке в Нижегородской губернии отмечали Масленицу. Жители катались на прялочных донцах, водили «козу» и пекли блины с необычными начинками, сообщает pravda-nn.ru .

По словам Ольги Гальцевой, в южных районах губернии накануне недели дети звали Масленицу с горы, а в понедельник встречали повозки с ярмарки в поисках чучела. Его привозили в последней телеге. После этого жители шуточно «описывали» Масленицу — от суровой до веселой, призывая добрую весну.

Одним из редких детских обрядов было катание на прялочных донцах. Женщины съезжали с горы «на долгий лен»: считалось, что чем дальше спуск, тем лучше будет урожай и крепче полотно. Катания с гор и на лошадях были обязательными для всех — от молодежи до стариков. В районе Шахуньи пары, готовившиеся к свадьбе, катались по обледенелым «релям» из бревен, а на юге строили 10–12-метровые качели.

На столах всю неделю были пироги и блины, в том числе из сладкого теста с квашеной капустой. В Глухове две пожилые женщины ездили с печкой в санях: одна пекла блины, другая посыпала дорогу коноплей «на урожай».

Чучело делали из соломы и старья и сжигали, избавляясь от хлама. В Ломовке снежные фигуры оставляли таять, а в Шатках носили соломенного «мужика». В XIX веке символом гуляний стала украшенная коза, которую после случая с предотвращенным пожаром называли спасительницей ярмарки. Праздник получил название «Козья масленица».

