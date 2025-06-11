Стало известно, как чувствовала себя звезда «Слово пацана» перед смертью

Как заявила артистка, у ее коллеги наблюдались «дикие» боли в ногах. Незадолго до своей смерти Потапова даже не могла ходить. Именно из-за этой проблемы звезда попала позднее в клинику.

«В четверг она легла в клинику, в пятницу потеряла сознание и в субботу ее не стало. А причину никто не знал. Она была активная, чтобы постоять за других, но не за свое здоровье», — добавила актриса.

По мнению Матушкиной, на здоровье Наталии во многом отразилось отсутствие ролей в театре. Известно, что в последние годы своей жизни женщина чаще принимала участие в съемках фильмов и сериалов, среди которых «Слово пацана», «Модный синдикат», «Нереалити», «Родком».