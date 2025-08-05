«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» объявил основную программу, куда вошли 9 спектаклей профессиональных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Курской областей. Презентация состоялась в Вишневом саду Центрального парка культуры и отдыха города Пушкино в рамках акции «Культурный код Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Программа получилась сильной и уникальной. К примеру, Курский государственный театр кукол, который в последние годы работал в очень сложных условиях, привезет яркий и зрелищный спектакль по произведению А. С. Пушкина «Пиковая дама». Уверен, что эта постановка не оставит равнодушным ни одного из зрителей», — поделился художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра, председатель оргкомитета фестиваля Борис Урецкий.

Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждет множество событий, основными из которых будут исторические экскурсии-променады с краеведом, автором книги «Пушкино. Прогулки по столетнему городу» Ольгой Соловьевой, а также проект «Мой Вишневый сад», который позволит любому желающему почувствовать себя настоящим артистом и выступить в образе одного из персонажей произведений А. П. Чехова. Как рассказал Урецкий, получившиеся мини-фильмы увидят зрители телеканалов-партнеров фестиваля и посетители социальных сетей форума.

В День города Пушкино, 30 августа, гостей фестиваля ждет сюрприз — творческий вечер популярного актера театра и кино. Встреча организована благодаря поддержке администрации округа Пушкинский. Имя звезды организаторы пока держат в секрете.

Основная программа фестиваля продлится с 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино.

Билеты на спектакли и экскурсии, а также регистрация для участия в проекте «Мой Вишневый сад» доступны на сайте фестиваля пушкинофест.рф с 5 августа.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Пушкинский.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.