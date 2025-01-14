Стали известны итоги конкурса «Самая красивая матрешка»

С 1 января по 15 ноября 2024 года прошел конкурс «Самая красивая матрешка». Для народного голосования было представлено 696 работ как от любителей, так и от профессиональных художников. За работы участников было отдано почти 40 тыс. голосов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс организован с целью популяризации традиционной русской игрушки и выявления ее лучших образцов, а также для продвижения смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов.

Определило победителей жюри, в состав которого вошли искусствовед и специалист в области изучения русской игрушки и детской культуры Галина Дайн; директор московского Музея матрешки, президент Фонда народных художественных промыслов РФ Велена Островская; старший научный сотрудник отдела дерева Государственного исторического музея Людмила Шуляк; скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, автор скульптуры автору матрешки В. П. Звездочкину Сергей Сережин и другие. Работы оценивались в 12 номинациях.

Главный приз конкурса — титул «Самая красивая матрешка» — достался работе «Крепкая семья» Наталии Малаховой из Санкт-Петербурга.

В номинации «Доброта» лучшей признана работа «Матрешка Лето» Татьяны Бражниковой из Сергиева Посада, а в номинации «История» победили матрешки «Борис Годунов» автора Ирины Соловьевой из Хотькова.

По результатам конкурса впервые была создана «Матрешечная карта России».

Результаты конкурса размещены на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.