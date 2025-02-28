Стала известна дата выхода 3 сезона «Эйфории» и новый состав актеров

Пока ее роль не раскрыта, однако актриса уже выразила радость «быть частью „Эйфории“» и находиться на одной съемочной площадке с Сэмом Левинсоном и его командой. Вместе с ней в новом касте появятся певица Розалия, Маршон Линч, Кадим Хардисон, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес, Даррел Бритт-Гибсон, Присцилла Дельгадо, Джеймс Ландри Эбер и Анна Ван Паттен.

Отмечается, что съемки нового сезона начались в феврале 2025 года, в то время как второй сезон вышел летом 2022 года. Начало съемок было затянуто из-за пандемии и забастовок работников сферы кинематографа в США. Третий сезон станет финальным, премьера запланирована на 2026 год.

Сообщается, что сюжетные линии новых эпизодов будут развиваться спустя несколько лет после событий предыдущего сезона. К этому времени главные герои, которых играют 20-30-летние актеры, уже закончат школу.

К проекту вернутся Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Хлоя Черри, Хантер Шафер, Эрик Дэйн и другие.