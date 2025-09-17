Стал известен новый участник «Интервидения-2025» от США

США заменили артиста, который представит их на «Интервидении-2025». На конкурсе вместо исполнителя Брэндона Ховарда выступит певица, автор песен и продюсер Vassy, сообщает пресс-служба организаторов события.

Артистка достигла вершин в индустрии электронной танцевальной музыки. Ее творчество отмечено многими наградами. Она была первой женщиной, получившей премию EDMA ICON AWARD (2023).

У Vassy более 4 000 000 слушателей в месяц на музыкальных стриминговых сервисах. Ее композиции пользуются большой популярностью не только среди пользователей музыкальных платформ, но и среди бизнеса. Мировые бренды используют треки певицы для своих рекламных кампаний. Кроме того, песни Vassy звучат в известных сериалах, например, в «Анатомии страсти», и в видеоиграх.

Также артистка участвует в социально значимых инициативах, выступает за внедрение экологически ответственных технологий и устойчивых практик.

Финал «Интервидения» в этом году пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» «в Москве. Всего в конкурсе примет участие 23 государства.

Ранее были объявлены международные ведущие конкурса. Ими стали индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй.