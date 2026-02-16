сегодня в 11:50

Сретенский бал прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

Сретенский бал состоялся 15 февраля во Дворце культуры «Россия» в Серпухове и собрал около 60 школьников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Серпухове 15 февраля прошел Сретенский бал, приуроченный к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи. Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Россия» и стало юбилейным — бал провели в десятый раз.

Организатором традиционного события выступила гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского Владычнего женского монастыря. В этом году бал объединил около 60 учащихся с 5-го по 11-й классы.

Главная цель проекта — духовно-нравственное воспитание молодежи и приобщение к культурным традициям России. В ходе подготовки участники изучали основы классического танца, светский этикет и культуру общения. Особенностью юбилейного бала стала презентация старинного испанского танца, требующего особого мастерства.

Глава Серпухова Алексей Шимко отметил, что освоение культурного и исторического наследия страны — основа для будущего молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.