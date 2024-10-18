«Сразу будем спать?»: Жуков получил непристойное предложение на старте карьеры

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился воспоминаниями о своих первых шагах в шоу-бизнесе в середине 90-х и рассказал о предложениях делать карьеру через постель, сообщает aif.ru .

Переехав в Москву, он и музыкант Алексей Потехин мечтали привлечь внимание продюсеров к своим песням, однако однажды столкнулись с неподобающим предложением. После того как исполнители разослали свои кассеты, один из продюсеров пригласил их на встречу в полночь, что вызвало у них настороженность.

В результате Жукова и Потехина встретил голый мужчина, который сразу же предложил интим, что шокировало молодых музыкантов, воспитанных на традиционных ценностях. Продюсер, поняв, что его предложение не заинтересовало пришедших, вскоре переключился на обсуждение их песен и денег на клипы. Жуков вспомнил, что он даже предложил ему спать с женщиной 64 лет для получения финансирования.

«Открывается дверь, стоит голый мужик со словами: „Сразу будем с вами спать или поговорим сначала?“ <...> А мы с Лешей из провинции, у нас за такое морду бьют», — вспомнил о случившемся артист.

Жуков и Потехин, осознав, что в шоу-бизнесе могут требовать неприемлемую цену за успех, быстро покинули квартиру продюсера. По пути домой, который занял более 3 часов, они молчали, осмысляя произошедшее и понимая, что не готовы идти на такие жертвы ради карьеры.