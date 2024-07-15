Спустя 5 лет москвичей приглашают к участию в фестивале «Московская A Cappella»

Заявку на участие в фестивале «Московская A Cappella» можно подать до 31 июля

В российской столице спустя 5 лет перерыва снова пройдет Международный музыкальный фестиваль «Московская A Cappella», желающие поучаствовать в мероприятии могут подать соответствующую заявку до 31 июля, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Конкурс «Московская A Cappella» состоится с 23 августа по 1 сентября на многочисленных открытых площадках Москвы. Заявки на участие начали принимать еще 15 мая, но из-за большой нагрузки и желающих организаторы приняли решение регистрировать исполнителей и музыкальные коллективы до 31 июля.

Участвовать в фестивале будут не только россияне, но и представители Китая, Аргентины, Южной Африки, Намибии, Замбии, Анголы, Кубы, Японии, США, Индонезии, а также Филиппинских островов и других стран.

Коллектив из Лос-Анджелеса планирует порадовать слушателей поп-композициями. А группа из Осаки намерена выступить с номерами в стиле японского нео-этно. Единственным инструментом всех участников станет голос. Поучаствовать в мероприятии смогут только совершеннолетние исполнители из разных городов России и мира.

Оценивать артистов будут профессиональное жюри и зрители путем голосования. Главным призом станут 10 млн рублей. Участники, занявшие первое, второе и третье места, получат по 3, 2 и 1 млн рублей соответственно, а размер призов зрительских симпатий составит по 500 тыс. рублей. Более подробную информацию можно узнать на сайте конкурса.