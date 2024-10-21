Спит в кровати и носит дорогую одежду: как Самойлова заботится о новом питомце

Рэпер Джиган удивил своих подписчиков, подарив своей жене Оксане Самойловой козу по имени Мими. Это событие стало сенсацией в социальных сетях, где семья демонстрирует свою любовь к экстравагантным питомцам, сообщает Life.ru .

Мими, которая стала полноценным членом семьи, активно участвует в жизни супругов: прыгает по мебели, спит в их постели, а также сопровождает их в ресторанах и на фотосессиях. Их домашняя ферма с курами и козами уже привлекла большое внимание, и пользователи интернета шутят о том, что мечтают жить так же, как эта коза.

При этом стоит отметить, что несмотря на то, что рыночная цена козленка составляет от 5 до 30 тыс. рублей, Джиган и Самойлова щедро тратятся на Мими, одевая ее в дизайнерскую одежду, стоимость которой может достигать 100 тыс. рублей. Это не первая выходка пары: ранее они завели кур и построили для них особняк на своем участке.

Многие обвиняют семью в подражании знаменитостям, таким как Дэвид и Виктория Бэкхем, которые также начали заниматься сельским хозяйством. В то же время у Самойловой появляются проблемы с бизнесом — многие из ее компаний либо закрыты, либо близки к этому.

Возможно, на фоне арестов других популярных блогеров ее действия направлены на агрессивный пиар в борьбе за обеспеченную аудиторию конкурентов. К Самойловой нет серьезных налоговых претензий, что позволяет ей продолжать вести успешную деятельность.