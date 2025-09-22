Спин-офф «Офиса» сериал «Газета» стал возвращением полюбившихся героев

В начале сентября 2025 года выпустили ситком «Газета», действия которого происходят во вселенной американского «Офиса». Сериал снят в псевдодокументалистском стиле, сообщает Life .

Сюжет сериала «Газета» разворачивается вокруг редакции СМИ The Truth Teller («Правдоруб») в Толедо, американском штате Огайо. В прошлом газета была очень популярна, а теперь работает исключительно благодаря энтузиазму волонтеров.

Тиражи уменьшаются. Бюджет снижается. Большинство работников в первый раз сталкиваются с журналистикой лицом к лицу.

У тех, кому нравился сериал «Офис», «Газета» тоже вызовет восторг. Там появятся знакомые персонажи. Например, Оскар Мартинес будет финансовым директором редакции. Он будет вести себя так же харизматично и шутить. Благодаря этому, появляется некая связь с оригинальным сериалом.

Остальные персонажи «Офиса» тоже иногда мелькают. Еще их упоминают в различных шутках или сценках. Так режиссер оставил некие пасхалки для преданных фанатов.

