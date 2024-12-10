Спектакли с Александром Балуевым могут отменить из-за тяжелой травмы

Спектакли в театре, в которых играет актер Александр Балуев, могут отменить. У артиста по плану должна пройти операция по эндопротезированию тазобедренного сустава, сообщает Mash .

Под угрозой отмены оказались сразу четыре спектакля — «Муж в рассрочку», «Роман», «Признание» и «Мещане». О том, что у Балуева сустав дошел до крайней степени износа, стало известно недавно.

При подобном недуге людям сложно передвигаться и даже сидеть. От неприятных ощущений может увеличиваться температура тела. Поэтому доктора порекомендовали Балуеву сделать операцию в кратчайшие сроки.

При этом 66-летний артист не соглашается «ложиться под нож» в ближайшее время. У него слишком много выступлений. До января Балуев будет ездить с театром с гастролями по РФ. Однако, если мужчина согласится на операцию, ему предстоит долго восстанавливаться — не менее полугода.

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