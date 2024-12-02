«Спасает работа»: Жуков рассказал, как его дети справляются с звездной болезнью

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх», является гордым отцом пятерых детей, среди которых старшие, 16-летняя Ника и 15-летний Энджел, начали свою карьеру в кино. Ника сыграла главную роль в сериале «Плакса», а Энджел запомнился зрителям, сыграв юного Жукова в фильме с одноименным названием. С обеими детьми возникли обсуждения о возможной «звездной болезни», характерной для молодых людей, стремительно становящихся популярными, сообщает сайт MK.Ru .

Жуков выразил беспокойство о том, как справиться с этим состоянием, так как его дети все больше погружаются в мир кино. Для него важно, чтобы они оставались приземленными, несмотря на успех.

Он отметил, что звезды часто сталкиваются с синдромом величия, когда начинают чувствовать себя на пьедестале, что трудно контролировать. Однако работа помогает им держать себя в рамках.

«Но нас спасает то, что у нас много работы, поэтому применить этот пафос не получается, ты просто об этом не думаешь, у тебя даже нет желания. А так как дети у нас сейчас не вылезают из этих съемок, уезжают на три месяца в экспедиции, я счастлив», — заявил артист.

Что касается совмещения учебы с киносъемками, у Ники есть возможность учиться дистанционно — ее занятия проходят через Zoom в гримвагоне во время перерывов. Хотя этот процесс требует больших усилий и времени, Жуков поддерживает детей в их стремлении к учебе и карьере.