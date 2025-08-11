Современным кино не хочется заниматься: артист Адабашьян отметил свое 80-летие

«Кино мне хочется заниматься все меньше, глядя на то, что снимается», — признался перед юбилеем Адабашьян.

Тем не менее, смотрит он на все философски. По его мнению, кино является единственным искусством, у которого есть дата рождения и, соответственно, дата смерти. Для кино самым главным кинодраматург считает «хорошую команду, режиссера и партнеров». В числе лучших он отметил Светлану Крючкову, с которой они работали вместе в «Родне» и «Собаке Баскервилей».

Так, дуэт актеров в «Собаке Баскервилей» известен почти каждому. Известно, что, когда Адабашьяну предложили сыграть в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» (16+), он сразу же согласился, даже не читая сценарий, узнав, что Крючкова тоже занята в этой картине.

С Никитой Михалковым Александр Адабашьян снял целых семь фильмов. Тогда он начинал работать художником на первых съемках, еще студенческих картин. Тем не менее, их дружба началась с 14 лет, а знакомство произошло на даче. Как отметил артист, они сошлись на общих устремления: один готовился к поступлению в Художественно-промышленный институт имени Строганова, а второй хотел стать артистом, он занимался в студии при театре Станиславского. Так приятели продолжали двигаться к своим целям, которые позднее привели к общим интересам.