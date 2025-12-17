«Союзмультфильм» подтвердил наличие Путина в мультсериале «Простоквашино»

В киностудии «Союзмультфильм» подтвердили ТАСС , что кадры из эпизода мультфильма «Простоквашино», на которых есть президент России Владимир Путин, настоящие. Глава государства оказался там с героями сериала.

«Кадр подлинный», — поделился собеседник ТАСС.

До этого СМИ публиковали кадры, на которых анимированный Путин появился в сериале «Простоквашино». Там же были и герои мультфильма — Кот Матроскин, Почтальон Печкин, Дядя Федор и иные.

В сентябре 2025 года во время сессии «Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике» на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сказала, что персонаж Путина может появиться в «Простоквашино». Она посчитала, что Матроскин с президентом РФ будут хорошим дуэтом. Вместе они смогут продвигать государство и российскую культуру.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.