Союз кинематографистов сообщил о смерти режиссера Панкратова

Режиссер Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет 16 ноября 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

Что стало причиной смерти заслуженного деятеля искусств России, пока не сообщается. Также еще нет информации, где и когда состоится церемония прощания и похорон.

Ранее сообщалось, что 16 ноября скончалась актриса Светлана Светличная. В последнее время она страдала от онкологического заболевания.

Также в ночь на 16 ноября трагически погиб ведущий артист Мариинского театра Владимир Шкляров. Ему было всего 39 лет.