Скульптор Следков оценил обновленный бюст андеграунд-легенды Паши Техника

Скульптор Андрей Следков высказал свое мнение об обновленном бюсте андеграунд-легенды Паши Техника. Фотографии работы разместила в социальных сетях бывшая жена музыканта Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), сообщает aif.ru .

Артист ушел из жизни 4 апреля 2025 года, скончавшись в больнице Таиланда в возрасте 41 года. В настоящее время Карицкая занимается организацией создания и установки памятника на могиле рэпера. Первый предложенный вариант не удовлетворил ее из-за отсуствия портретного сходства, в связи с чем скульптуру вернули на доработку. Недавно Ева представила публике результаты внесенных изменений.

«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — прокомментировал Следков.

Специалист отметил, что ситуация будет иной, если портрет станет частью полнофигурной скульптуры, что само по себе является достаточно оригинальной идеей. В таком случае текущее решение нижней части не играет существенной роли. Выбор стилистических решений — это личное дело автора и вопрос вкуса, заключил Следков.

Несмотря на то, что до завершения работы еще предстоит многое сделать, наиболее важная часть памятника — голова, возможно, уже готова. На опубликованных видео видно, что в мастерской размещены фотографии Паши Техника, которые служат ориентиром для художников при воссоздании его лица.

