Скончался звезда дорамы «Легенда синего моря» Чхве Чон-у

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Ушел из жизни популярный южнокорейские актер Чхве Чон-у. Он прославился благодаря дораме «Легенда синего моря», сообщает Peopletalk.ru .

Печальными новостями поделились представители актера из агентства Y Bless ENT. По их словам, точная причина смерти неизвестна. Будет проведена судмедэкспертиза.

Чон-у скончался в возрасте 68 лет. Церемония прощания с ним состоится 29 мая в Сеуле.

Чон-у появился на свет 17 февраля 1957 года. В 1975 году он дебютировал на сцене, сыграв роль в пьесе «Жизнь актера». Актер также снимался в дорамах. Кроме «Легенда синего моря» он играл в «Повелителе солнца», «Выкупе» и «Наследнике».

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