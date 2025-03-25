Скандал в творческом семействе: художник Невзоров обвинил жену в шантаже

Российский художник Виктор Невзоров обвинил свою жену в шантаже: она якобы подала на него заявление о педофилии из-за квартиры, сообщает Инфо24 .

Пара поженилась в 2020 году. Галина, которая младше художника на 15 лет, не раз просила его переписать на нее квартиру. В марте 2024 года женщина пригрозила подать на него заявление в Следственный комитет об изнасиловании ее внучки. Художник отказался от требований супруги, и она заявила в СК, что он с 2019 по 2022 год приставал к девочке и вступил с ней в интимную связь. Невзорова задержали.

В августе прошлого года адвокаты добились признания уголовного дела незаконным, но его быстро арестовали снова. Судебная экспертиза не выявила у мужчины склонности к педофилии.

Сразу после задержания якобы изнасилованная внучка Галины устроила в квартире Невзорова романтический ужин со своим молодым человеком. Кроме того, жена художника вывезла оттуда общее имущество на сумму в 1,5 млн рублей.