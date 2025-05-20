Шварцкопф рассказал о двадцатилетнем руководстве Театром музкомедии

Шварцкопф возглавил театр в 2005 году. По его воспоминаниям, тогда о нем мало кто говорил. Сегодня же Музкомедия — это 33 «Золотых софита», 13 «Золотых масок» и бессменные аншлаги».

Особой гордостью театра Шварцкопф называет принцип живого звука.

«Мы последние, кто играет мюзиклы без фонограмм. Когда „Золотую маску“ дают спектаклю под фонограмму — это нонсенс», — считает руководитель театра.

В планах театра — масштабный ремонт Малой сцены и переговоры о новой площадке на Комендантском аэродроме. Среди грядущих премьер — мюзикл «Хорошенькое дельце» Гершвина и постановка «Биндюжник и Король» к юбилею Журбина.

«Не делать новое — значит убивать театр. Зритель ждет свежих идей, а артисты — новых ролей. Если не жить театром, останешься просто служащим с девяти до шести», — поделился Шварцкопф.

Юрий Алексеевич поделился мечтой: возродить традицию блокадных выступлений на сцене Александринки.