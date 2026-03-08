Шоу «Орел и решка» «переобулось» и снова снимает контент для россиян

Новый сезон шоу «Орел и решка» вызвал скандал на Украине из-за русского языка. Компания, снимающая проект, с начала спецоперации поддерживала ВСУ, а теперь хочет вернуть зрителей из РФ, сообщает SHOT .

На фоне конфликта в 2022 году украинский продакшн, снимавший «Орла и решку», покинул Россию. Он больше не снимал проекты для РФ.

В тот же период «Орел и решка» опубликовал видео с поддержкой Вооруженных сил Украины. Однако новый сезон начал выходить на русском языке, что вызвало ярость у жителей страны. Украинцы считают, что проект опять начали снимать для россиян.

В последние годы популярные украинские телеведущие «Орла и решки» принципиально писали в своих социальных сетях исключительно на украинском языке. Также они донатили ВСУ.

