SHOT: звезда «Сватов» Добрынин должен ФНС 660 тыс рублей

Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 660 тыс. рублей. Он живет и работает в Москве, сообщает SHOT .

Добрынину принадлежит квартира примерно 50 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево за примерно 14 млн рублей. Актер в одном из интервью отмечал, что у него еще есть участок на Украине, приобретенный давно. Однако там мужчина не построит дом.

В 2016 году Добрынин попал в санкционный список Украины. Это произошло из-за того, что актер посещал Крым.

Добрынин еще принимал участие в таких проектах, как «ВИА „Васильки“», «Кавказская пленница», «Молодежка», «Станица» и ряде других проектов.