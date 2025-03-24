SHOT: бизнес блогерши Карины Кросс терпит убытки

SHOT: две фирмы Карины Кросс понесли убытки в 2024 году

Одна из компаний — «КАРА КРОСС КОСМЕТИКС». Она занимается продажей бьюти-продукции. В 2024 году она понесла убытки в размере 7 млн руб.

При этом в предыдущие годы у фирмы были большие финансовые успехи. Так, в 2021 году компания заработала 10 млн руб. чистой прибыли, в 2022 году — 2,3 млн руб. Однако уже в 2023 году прибыль составила только 449 тыс. руб.

ООО «КРОСС КОСМЕТИКС», которое занимается той же деятельностью, также потерпело убытки. В 2023 году они составили 1,3 млн руб., а в прошлом — 72 тыс. руб.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова вынужденно закрыла бизнес из-за убытков. Ее кулинарный стартап, который изначально давал неплохую прибыль, потерпел крах.