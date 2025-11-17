Школьники Подмосковья могут поучаствовать в акции «Мир народных сказок»

17 ноября 2025 года стартует всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие посвящено удивительному жанру эпоса — древнейшему виду повествования, в основе которого лежат картины народной жизни, рассказывающие о героизме, мудрости и жизненном опыте наших предков.

«Сказочный эпос, являясь важнейшей частью каждой национальной культуры, всегда вдохновлял величайших писателей, художников и композиторов. Они обращались к фольклорным мотивам, воплощая на своих полотнах образы сказочных героев, создавали величайшие поэмы по сюжетам народных сказаний, черпали вдохновение из былинных историй. Эпос — это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции „Мир народных сказок“ — не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», — сказала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Вокал» — исполнение вокального произведения в эпическом жанре: былины, баллады, духовного стиха, песен в сказках и др.;

«Инструментальное творчество» — исполнение инструментального произведения русских композиторов на сказочную тематику;

«Изобразительное искусство» — создание художественной иллюстрации к любимой сказке, былине и др.;

«Анимационный фильм» — создание собственного мультфильма

на сказочный сюжет;

«Авторское произведение» — создание собственного литературного произведения в стиле эпического жанра: сказки, легенды, героического эпоса

и др.;

«Актерское мастерство» — прочтение наизусть любимого произведения в эпическом жанре: сказки, былины, легенды и др. Или постановка спектакля на сказочный сюжет.

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

