Школьник из Богородского округа стал лауреатом «Голоса ЮИД Подмосковья»

Сергей Виноградов представил Богородский округ на конкурсе «Голос ЮИД Подмосковья» и стал лауреатом I степени в номинации «Сольный вокал» в категории «Наставник ЮИД». Учащегося центра образования «Старокупавинский лицей» поддерживала из зала команда юных инспекторов движения его учебного заведения.

Финал состоялся 29 октября в культурно-досуговом центре «Подмосковье» в Красногорске, который традиционно принимает конкурс. Организатором выступила Госавтоинспекция Московской области. В 2026 году мероприятие посвятили 90-летию ведомства.

Финалисты представили 12 номеров: традиционные гимны юных инспекторов движения, каверы на популярные хиты и авторские песни, созданные вместе с наставниками. Жюри оценивало вокальные данные и оригинальность подачи темы безопасности на дорогах.

Перед участниками и зрителями также выступили почетные гости — солисты «Хора Турецкого», вокалистки арт-группы Soprano и битбоксер Вахтанг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.