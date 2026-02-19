Шаман предрек певцу SHAMAN возмездие от духов Байкала за облизывание льда

Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков выразил мнение, что поступок певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на Байкале является недопустимым, поскольку озеро представляет собой сакральное и важное место, значимое не только для жителей Бурятии и Иркутской области, но и для всей страны, сообщает «Абзац» .

Ранее музыкант разместил провокационный ролик, где он лижет байкальский лед, сопроводив видео маркировкой 18+.

«Эти выходки, конечно же, неправильные. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Представьте храм Христа Спасителя с Pussy Riot*. Верующий человек так себя не ведет, не поступает. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Это российское национальное достояние. Плюс само по себе (ред. — именование) SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — высказался шаман.

Он также выразил надежду на то, что певец принесет извинения за свои действия.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что облизывание льда способно привести к тяжелым последствиям для здоровья SHAMAN. Ключевой опасностью она назвала вероятность заражения кишечной палочкой. Прямой контакт слизистой оболочки рта с открытой средой — наиболее быстрый путь для инфицирования, особенно при наличии микротрещин на языке или губах.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.