Shaman перепел песню «Небо славян» рок-группы «Алиса»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, представил свою версию песни «Небо славян», написанную лидером рок-группы «Алиса» Константином Кинчевым, сообщает ТАСС .

Певец считает, что подрастающее поколение обратит внимание на композицию, а конкретно на ее важность и актуальность.

«В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и я уверен, что „Небо славян“ должно быть в списке песен, прославляющих ратные подвиги наших бойцов», — добавил Дронов.

Как отметил артист, в песне «Небо славян» его поразил текст, которые наполнен глубокими смыслами и символами. Именно поэтому он решил представить собственную версию

Песня была написана в 2000 году. В 2003 году она вышла на альбоме «Алисы», который назывался «Сейчас позднее, чем ты думаешь».