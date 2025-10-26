Сергунина: в Москве выбрали шесть лауреатов конкурса «Дизайн-цех»

В Москве выбрали лауреатов восьмого сезона конкурса « Дизайн-цех ». Для участия в нем подали около 330 заявок, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

В конкурсе поучаствовали художники, маркетологи, дизайнеры, студенты профильных высших учебных заведений. Они создали проекты сувенирной продукции для пяти организаций-партнеров из разных регионов России.

«После экспертного отбора участники объединились в команды, а затем разработали и презентовали 29 своих дизайн-концепций заказчикам», — отметила заммэра.

Жюри поставило оценки концепциям. Также были выбраны шесть победителей на основе ряда критериев. Среди них — точность выполнения конкретной задачи и оригинальность.

Для программы продвижения товаров РФ под брендом «Сделано в России» создали коллекцию, которая вдохновлена народными сказками, образами, символами государства. Среди них первый искусственный спутник планеты. В разработанную коллекцию входят подушки, футболки, чехлы на чемоданы, зонты и обложки на паспорт.

Одна из команд-лауреатов конкурса создала для Российской национальной театральной премии «Золотая маска» оформление в формате ар-деко. В нем она выполнила чашки с блюдцем, нагрудные платки, веера, кошельки, галстуки и запонки.

Для центра креативных индустрий Бурятии создали сувенирную продукцию. Она сделана в стиле классических орнаментов региона. Среди товаров были чехлы для смартфонов, сумки, ежедневники и одежда.

Конкурс «Дизайн-цех» организовывают в Москве с 2023 года. С того времени он успешно объединил 550 дизайнеров и около 40 партнеров-заказчиков. Среди них ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно», Третьяковская галерея, Гжельский фарфоровый завод, проект «Тотальный диктант» и культурное пространство «Центр «Зотов»».

