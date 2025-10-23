Сергунина: акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в акции «Ночь искусств», которая пройдет в Москве 3 и 4 ноября. В программе мероприятия — порядка 350 событий, посвященных Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым. Об этом сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Площадками акции станут столичные музеи, театры, библиотеки, культурные центры. Гостей будут ждать концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, творческие встречи и другое.

Основная часть мероприятий состоится 3 ноября. Так, в Музее Николая Островского пройдет концерт «Мелодии советского кино». Гости услышат композиции из таких лент, как «Семнадцать мгновений весны» и «Я шагаю по Москве». Мероприятие стартует в 19:00.

В Государственном Дарвиновском музее в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 состоится световидеомузыкальная программа «Живая планета». В научной библиотеке и мемориальном музее «Дом А. Ф. Лосева» в 19:00 начнется выступление флейтистов.

В парке «Зарядье» в 20:00 пройдет творческая встреча. Гостей познакомят с особенностями работы художников по костюмам. В музее-заповеднике «Царицыно» пройдут обзорные прогулки в вечерние часы — 18:30, 19:00, 20:30 и 21:00.

4 ноября состоится концерт «Патриоты России» в Культурном центре ЗИЛ. Все выступления будут посвящены героям Великой Отечественной войны. Сбор гостей — в 16:00.

В Музее Москвы в 18:00 начнется квест по основной экспозиции на тему истории столицы. В Центре Гиляровского в это время стартует лекция «„Москва и москвичи“ и другие книги В. А. Гиляровского».

В Московском музее современного искусства в 13:00 расскажут о культурном коде русского авангарда. В усадьбе Люблино в 18:00 покажут постановку по мотивам пьесы Антона Чехова «Медведь».

Юбилейная программа

Некоторые события будут посвящены юбилеям известных деятелей культуры и искусства нашей страны. Так, 3 ноября в 16:00 в Государственном музее А. С. Пушкина прочтут стихотворения Сергея Есенина — в этом году отмечается 130-летие со дня рождения поэта.

4 ноября в детской музыкальной школе имени А. Н. Александрова покажут концертную программу к 185-летию Петра Чайковского. Начало — в 18:00.

Также гости смогут посетить фотовыставку на Страстном бульваре, посвященную 100-летнему юбилею балерины Майи Плисецкой.

Со всеми мероприятиями и условиями посещения можно ознакомиться на официальном сайте акции. На некоторые события нужна предварительная регистрации или билет.

