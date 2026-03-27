Сергей Соседов заявил о снижении интереса к SHAMAN

Соседов считает, что время артистов формата SHAMAN уходит, а слушатели ждут новых героев и свежего звучания. По мнению критика, общество перенасытилось творчеством Ярослава Дронова.

«Все это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко. Это свежий глоток, который нужен был в качестве альтернативы», — добавил Соседов.

Он отметил, что любой исполнитель проходит этапы взлетов и падений. По его словам, Дронову необходимо менять подход к творчеству, чтобы вернуть интерес аудитории.

«Пока он не станет писать музыку, которая завоюет молодежь, будущего у него на сцене нет. На патриотической тематике далеко не уедешь. Сейчас время новых мелодий, новых возможностей и новых свершений. Сейчас наступит момент, когда человеческие чувства и сама личность человека будут куда важнее, чем все остальное. Молодые исполнители это понимают и эксплуатируют эти темы, а Дронов, видимо, еще не дошел до этого умозаключения», — заключил Соседов.

