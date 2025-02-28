Семья скончавшейся актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от ее вскрытия
Причину гибели американской актрисы Мишель Трахтенберг не выяснили. Семья артистки отказалась от вскрытия тела, рассказали в Управлении главного судмедэксперта Нью-Йорка. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет Deadline, близкие Трахтенберг не захотели организовывать эту процедуру в связи с религиозными причинами. Несмотря на запрет семьи, судмедэксперты провели бы вскрытие в случае наличия признаков насильственной смерти.
Но подобных подозрений у правоохранителей не возникло. Семья Трахтенберг попросила не рассказывать, почему актриса умерла.
Артистку нашли мертвой в своих апартаментах в Нью-Йорке 26 февраля в 08:00 по местному времени (16:00 по Москве). На момент смерти ей было 39 лет.
Ранее издание TMZ назвало две версии кончины Трахтенберг — осложнение после трансплантации печени и алкоголизм.