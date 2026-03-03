Семьи бойцов СВО из Талдомского округа посетили проект в Долгопрудном

Поездка волонтеров и семей участников СВО из Талдомского округа прошла 2 марта в Долгопрудном в рамках проекта «Русские Маяки». Инициатором стала руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Белослутцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в рамках социально значимого проекта КСВО Московской области «Русские Маяки», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и министерства информации и молодежной политики Московской области. Его цель — показать силу духа и успешную социальную адаптацию ветеранов боевых действий.

Центральным событием стала фотовыставка портретов ветеранов спецоперации. Рядом с каждым снимком находился сам герой. Гости могли пообщаться с участниками проекта, пожать им руку и выразить слова поддержки.

«Благодаря таким проектам, как «Русские Маяки», наши ребята показывают, что они не замкнулись в себе. Они готовы рассказывать свои истории, делиться планами на будущее. На личном примере ветераны и демобилизованные участники СВО доказывают: жизнь после войны продолжается, и только от нас самих зависит, какой она будет», — отметила Ольга Белослутцева.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подарил участникам позитивные эмоции и подчеркнул атмосферу единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.