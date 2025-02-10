Семейный музыкальный фестиваль прошел в Лобне

В концертном зале Лобненской детской школы искусств состоялся VII городской открытый фестиваль ансамблевой музыки «Музыкальная семья». Мероприятие посвятили Году Защитника Отечества и 80 -летию Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В фестивале приняли участие 17 семейных ансамблей, которые порадовали слушателей разнообразием жанров и талантливым исполнением произведений на рояле, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте, скрипке и виолончели. Теплота и сердечность этого вечера тронули всех его участников и зрителей. Этот наполняющий души праздник семейного творчества будет жить в наших сердцах до следующего фестиваля», — рассказали организаторы мероприятия.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники ЛДШИ регулярно показывают высокие результаты на смотрах и конкурсах различного уровня.

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