Сбросил вес без подсчета калорий: как преобразился звезда сериала «Воронины»

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников значительно похудел. Он поделился со Starhit, что сбросил вес без подсчета калорий.

Дужников выложил видео на праздниках в марте. На нем видно, что актер частично избавился от лишнего веса.

Артист рассказал, что он комбинировал занятия физической активностью и диету. При этом значительных ограничений Дужников не придерживается.

По мнению артиста, употреблять можно любые продукты, но в небольших количествах. Размер порций должен быть таким, чтобы еда помещалась в ладошку.

Дужников ест пять раз в сутки. Перерывы между едой должны быть по три часа. При этом калории сам не считает.

Самая известная роль Дужникова — Лени Воронина в одноименном сериале. Проект выходил с 2009 по 2019 год. Также играл Михаила Доценко в сериале «Каменская» и снимался в других сериалах, кино.

