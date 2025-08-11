Саранча атаковала грудь Джей Ло на концерте в Казахстане

Более 20 тыс. фанатов Дженнифер Лопес увидели, как по бюсту и шее певицы проползла саранча во время концерта в Казахстане, сообщает SHOT .

Выступление артистки прошло 10 августа в Алматы. Этим концертом Джей Ло завершила свое мировое турне. Наряду с поп-дивой звездой мероприятия стала саранча.

Джей Ло исполняла песню, как внезапно на нее село насекомое. Оно проползло по груди и шее артистки. Лопес не растерялась. Она эффектно стряхнула с себя саранчу взмахом руки, после чего продолжила выступление как ни в чем не бывало.

Этот момент попал на видео. Затем зрители распространили его в Сети, ролик стал вирусным. Более того, один из пользователей решил продать ту самую саранчу за 1 млн тенге (около 150 тыс. рублей).

Ранее фанаты Дженнифер Лопес пожаловались, что не смогли улететь на ее выступление из Сочи в армянский Ереван. Россияне понесли убытки в размере нескольких сотен тысяч рублей из-за того, что рейс был отменен.