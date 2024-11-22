Самоварная станция заработает в парке Одинцова на открытии зимнего сезона

В парках «Раздолье», Малевича, 1812 года и городском парке Звенигорода 1 декабря пройдет «Открытие зимнего сезона». Праздник посвящен приходу самого сказочного времени года — зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В обновленной зимней программе запланированы разнообразные активности для всей семьи: мастер-классы, интерактивные игры, выступления фигуристов, флешмобы, яркую анимацию, творческие мастер-классы, предновогодние ярмарки, где вы сможете приобрести уникальные подарки и сувениры к праздникам, викторины и конкурсы. А на входах в парки гостей будут встречать «Теплые объятия» от ростовых кукол, создающих атмосферу праздника и поднимающих настроение.

Организаторы собрали лучших мастеров, позвали опытных аниматоров и подготовили активности, чтобы этот день стал по настоящему семейным и теплым. Также в парке Малевича гостей будет ждать самоварная станция. Для всех желающих в этот день откроется почта Деда Мороза и торжественно зажжется новогодняя иллюминация «Елочка гори» .

Также в Одинцовских парках регулярно проходят системные мероприятия для гостей. Абсолютно каждый посетитель парка найдет для себя подходящую активность. Вы не только проведете время с выгодой, но и познакомитесь с новыми людьми, погрузитесь в захватывающий мир спорта, культуры и образования.

В спортивную программу парка «Раздолье» входит силовая йога, занятия «Здоровая спина» и интервальные тренировки в уютном павильоне, а также беговые тренировки на свежем воздухе.

Пока родители занимаются спортом, дети могут развивать творческие навыки с помощью мастер-классов в избушке Бабы-Яги, которые проходят каждую субботу и воскресенье. Здесь юные мастера смогут смастерить уникальные поделки, расписать пряники, а также поиграть в увлекательные игры.

В парке Малевича есть возможность заняться лыжероллерами, скандинавской ходьбой, бегом, круговыми тренировками и многими другими активностями с поддержкой спортивного клуба DEVI CLUB, что поможет оставаться в форме и получить заряд бодрости на целый день.

Каждый вторник и пятницу в парке Героев 1812 года и городском парке Звенигорода проходят занятия по общей физической подготовке (ОФП) и скандинавской ходьбе. Все желающие могут присоединиться бесплатно.

Также тренировки проходят и в парке Героев 1812 года. А каждую субботу можно посетить открытые занятия клуба юных натуралистов «Лес». Дети узнают о разнообразии флоры и фауны парка, осваивают методы наблюдения за природой, учатся определять виды растений и животных, а также отправляются в увлекательные прогулки по парку, наблюдая за животными в их естественной среде и открывая для себя интересные факты о природе.

Более подробную информацию о парках, расписание мероприятий и актуальные новости можно найти на сайте Дирекции парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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