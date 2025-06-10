Саморазвитие и философия: какие книги чаще всего выбирают россияне?

Россияне весной стали чаще выбирать книги с мрачной эстетикой и детективы

В пресс-службе объединенной сети «Читай-город — Буквоед» рассказали, какие книги чаще всего покупают россияне, сообщает Сноб .

Аналитики сети изучили период продаж с 1 марта по 31 мая и выяснили, что увеличились покупки книг с мрачной эстетикой и детективы. Самым популярным произведением среди художественной литературы стало японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». А в топ-3 оказались философская проза, переиздания культовых детских книг и практические руководства по саморазвитию.

Известно, что в топ-5 среди самых продаваемых книг попали продолжение цикла Сьюзен Коллинз «Голодные игры» — «Рассвет жатвы», «Морана и тень плетущая» российской писательницы Лии Арден, «Хороших девочек не убивают» Холли Джексон и «Скорбь сатаны» Марии Корелли.

Среди детских книг особую популярность имеет «Девочка с лисьим хвостом» южнокорейской писательницы Сон Вон Пхен. На втором месте — «Гравити фолз. Дневник 3», на третьем — «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.

Среди жанра нон-фикшн россияне чаще выбирают книги по психологии с рассказами о том, как любить, искать смысл жизни и обращаться с деньгами. Например, «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.