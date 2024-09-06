«Русское Радио» отметило 29-летие

В московском ресторане Shore House 5 сентября состоялось празднование 29-го дня рождения «Русского Радио». Поздравить компанию с таким событием пришли звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых были в том числе исполнители Лариса Долина, Ирина Дубцова, Асия, Артур Пирожков, Митя Фомин и Владимир Пресняков.

Согласно опросам, «Русское Радио» — одна из любимых радиостанций у жителей страны. На протяжении всего времени существования радиостанция поднимает настроение россиян качественной русскоязычной музыкой.

Главными подарками стали выступления артистов. Поздравить и спеть для «Русского Радио» в ресторан на берегу Москвы-реки пришли Лариса Долина, Сергей Лазарев, Мот, Natan, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Митя Фомин, Артур Пирожков, Юлия Паршута, Асия, Мари Краймбрери, Filatov&Karas, Звонкий, Александр Шоуа, Настасья Самбурская, Серж и Юлия Михальчик.

Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио» Фото - © «Русское Радио»

Также в числе звездных гостей на площадке появились: Елена Север, Слава, Юрий и Владимир Киселевы, Akmal ST, Ирина Нельсон, Денис Клявер, 5sta Family, IVAN, солистки группы Soprano, Влад Соколовский и другие.

Артисты желали радиостанции увлекательных эфиров, преданных слушателей и новых ярких страниц истории.

«Всех тех, кто любит и слушает „Русское Радио“, я поздравляю с Днем Рождения. Хочу пожелать, чтобы „Русское Радио“ было всегда в эфире, чтобы армия поклонников прибавлялась с каждой секундой, чтобы звучали хорошие песни, которые будут любить и радиослушатели, и те, кто работают на „Русском Радио“!» — поздравила радиостанцию Лариса Долина.

Другие артисты также присоединились к Долиной с теплыми словами и пожеланиями.