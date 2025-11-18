С Павла Деревянко взыскали более 13 млн рублей за неуплату долга

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил иск Сергея Николенко к Григорию Мулузяну и Павлу Деревянко и взыскал с ответчиков свыше 13 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Звезда «Беспринципных» ранее начал сотрудничать с криптобизнесменом Григорием Мулузяном. Однако это партнерство оказалось неудачным — в результате у Деревянко и Мулузяна возник долг.

Суд взыскал с актера и криптобизнесмена саму задолженность, составившую более 13 млн рублей, проценты, неустойку и судебные расходы.

Конфликт начался с того, что Николенко заключил договор займа с Мулузяном и Деревянко. Он передал им 5 млн рублей, а актер и криптобизнесмен обязались вернуть их в июне 2024 года. Однако истец не получил свои деньги и обратился в суд.

Сначала Измайловский суд хотел взыскать деньги только с Мулузяна, который сейчас сидит в СИЗО по делу о мошенничестве, но вторая инстанция отменила это решение и запустила повторное расследование. В результате суд обязал выплатить долг обоих ответчиков.

