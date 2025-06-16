С Кожевниковой требуют около 700 тыс рублей через суд за неоплату ЖКХ и парковки

С актрисы и бывшего депутата Госдумы РФ Марии Кожевниковой собираются взыскать почти 700 тыс. рублей через суд за неоплату услуг ЖКХ и парковки в доме на Рублевке. Долг, предположительно, копился на протяжении года, сообщает Mash .

Заплатить деньги требует управляющая компания жилого комплекса Level Barvikha Residence за две квартиры, а также четыре машиноместа. По первой жилплощади долг составляет 288 тыс. рублей, по второй — 235 тыс. рублей.

Размер долга за парковку — по 30 тыс. каждая, а за два склада по 9 тыс. Если брать в расчет государственную пошлину, то сумма долга составляет практически 700 тыс. рублей.

Кожевникова заявила Mash, что знает о разбирательстве. По нему работают юристы.

Ранее Кожевникова заявляла, что ее кумиром была и есть гимнастка Яна Батыршина. Благодаря ей артистке удалось достигнуть высот в карьере.