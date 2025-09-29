Руководитель музчасти Театра Вахтангова скончалась после долгой болезни

Заслуженный деятель искусств России, руководитель музыкальной части Театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 78 лет, сообщается на сайте культурного учреждения.

Также Агаева была профессором и заведующей кафедрой музыкальной выразительности актера Театрального института имени Бориса Щукина. Театру Вахтангова она была предана более 37 лет и сохраняла его традиции.

Агаева принимала участие в создании более 70 спектаклей, создала музыку к более чем 150 кинофильмам, а во времена сложных 90-х она смогла сохранить и отстоять оркестр Театра Вахтангова. В 1993 году она начала преподавать в Театральном институте имени Щукина. Многие ученики педагога стали настоящими мастерами сцены.

«Это невосполнимая потеря для Театра Вахтангова! Приносим искренние глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память!» — написали на сайте театра.

Ранее в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве состоялась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Он умер после продолжительной комы в возрасте 59 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.