Российские певицы примерили ободки-кокошники на спецпроекте

NEWS.ru поддержал модный тренд на кокошники, который стал популярен среди молодежи благодаря песням Надежды Кадышевой и получил одобрение президента России Владимира Путина. В рамках проекта «Звезды в кокошниках» певицы Татьяна Терешина, Елена Князева и Анна Калашникова перевоплотились в современных сказочных царевен, примерив ободки-кокошники.

Татьяна Терешина рассказала, что впервые примерила кокошник еще 20 лет назад для съемок клипа и до сих пор поддерживает этот тренд.

«Я думаю, что тренд на кокошник вечен. Мне нравится, что русскую культуру стали красиво преподносить с новыми идеями и формами», — поделилась Терешина.

Елена Князева отметила, что мода на кокошники распространилась не только в России, но и за ее пределами.

«Тренд на кокошники — очень важный и модный не только в России, но и во всем мире благодаря соцсетям. Даже западные блогеры с удовольствием примеряют исконно русские образы», — считает Князева.

Анна Калашникова подчеркнула, что кокошники помогают ценить национальную культуру и корни.

«Мне нравится, что не только кокошники, но и русский стиль стали добавлять в образы. Это означает, что начали ценить свою культуру», — сказала Калашникова.

