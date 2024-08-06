Россиянам посоветовали фильмы для просмотра в августе

Россиянам рассказали, какие новые фильмы покажут на экранах в последний месяц лета. В числе августовских премьер — «Бордерлендс», «Ворон» и «Кукушка», сообщает «Сноб» .

Любители кино увидят показ «Бордерлендса» уже 8 августа. По сюжету, известная охотница за головами Лилит возвращается на планету Пандора, чтобы отыскать исчезнувшую дочь главы оружейной корпорации «Атлас». В деле ей поможет компания безумцев.

В этот же день в прокат выйдет фильм ужасов «Кукушка». Согласно синопсису, 17-летняя Гретхен отправится с родственниками на курорт, где ее будут поджидать неожиданные события, а семейная идиллия превратится в кошмар.

Боевик «Ворон» можно будет посмотреть с 22 августа. Сюжет картины сосредоточен на попытке восставшего из мертвых героя Эрика отомстить банде, которая расправилась с ним и его невестой Шелли.

В список интересных кинолент конца лета внесли фильмы «Ячейка общества», «Оно приходит за тобой» и «Взрослые».