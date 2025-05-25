Роспуск группы «ВИА Гра» может оказаться PR-ходом для слушателей

Роспуск поп-группы «ВИА Гра» может оказаться PR-ходом, который нужен, чтобы коллектив мог переориентироваться на украинскую аудиторию и нарастить количество выступлений за границей, сообщает Mash .

Продюсеры и концертные агентства сейчас активно набирают заказы на выступление группы. Оно стоит 20 тыс. долларов. Но при этом есть одно условие — «ВИА Гра» не выступает для россиян. Скорее всего, именно с этим условием связано заявление о том, что группа распускается.

Также такие слухи могут быть прогревом нового трека коллектива.

Кроме того, в январе прошлого года поп-группа уже объявляла о своем роспуске. Также в соцсетях солистки несколько заявляли, что поддерживают Украину. Возможно, в ближайшее время «ВИА Гру» просто ждет ребрендинг. Также, может быть, песни девушки будут исполнять на иностранном языке.

Ранее продюсер Константин Меладзе написал в соцсетях, что украинская поп-группа «ВИА Гра» закрылась. Последним треком стал Galileo.