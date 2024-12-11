Родственникам Добрынина нужно оплатить миллионный долг для получения наследства

Родственникам певца и композитора Вячеслава Добрынина необходимо будет погасить долг перед ФНС в размере чуть более одного млн рублей. Это имущественный налог за 2023 год, сообщает SHOT .

ИП Добрынина перестал действовать на следующий день после того, как 1 октября он скончался. Однако через два месяца сотрудники ФНС начислили мужчине имущественный налог за 2023 год. Его сумма — немного больше млн рублей.

Таким образом, после получения наследства родственники Добрынина получат не только его имущество и деньги. Им также перейдут долги по земельному и транспортному налогам, налогам на имущество.

Добрынин умер 1 октября. Ему было 78 лет. До этого артиста госпитализировали с инсультом.

За всю жизнь Добрынин написал около тысячи песен. Его знают по хитам «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану». За заслуги получил звание народного артиста России.