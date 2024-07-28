Роберт Дауни-младший вернется во вселенную Marvel в новой роли

Поклонники киновселенной Marvel снова увидят Роберта Дауни-младшего, но не в привычной роли Железного Человека, а в качестве Доктора Дума, пишет РБК .

Злодей Доктор Дум появится в двух новых частях «Мстителей», которые поставят братья Руссо. Поклонники вселенной Marvel уже знакомы с их работами. Братья снимали части «Война бесконечности» и «Финал».

Премьера новых «Мстителей», которые выйдут на экраны с подзаголовком Doomsday, запланирована на весну 2026 года.

Изначально злодеем в новой части должен был быть персонаж Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мэйджерса, но планы пришлось изменить после того, как актера признали виновным в домашнем насилии. Контракт с Мэйджерсом тут же разорвали.